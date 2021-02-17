İzmir'de Gülümser Bulut'un öldürülmesine ilişkin davada yeğenine müebbet hapis cezası - Son Dakika

İzmir'de Gülümser Bulut'un öldürülmesine ilişkin davada yeğenine müebbet hapis cezası

17.02.2021 18:19
İzmir'de Gülümser Bulut'un öldürülmesine ilişkin davada yeğenine müebbet hapis cezası, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde cesedi evindeki çekyatın içinde battaniyeye sarılı şekilde bulunan Gülümser Bulut'un öldürülmesine ilişkin yeğenine müebbet hapis cezası verildi, kızı ise beraat etti.

İzmir'in Konak ilçesinde cesedi evindeki çekyatın içinde battaniyeye sarılı şekilde bulunan Gülümser Bulut'un öldürülmesine ilişkin yeğenine müebbet hapis cezası verildi, kızı ise beraat etti.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan maktulün kızı H.A, tutuklu yargılanan yeğeni Yunus Kahraman ile taraf avukatları katıldı.

H.A'nın avukatı müvekkilinin bu cinayeti işleyebilecek bir kişilikte olmadığını ve cinayeti işleyen kişinin Bulut'un yeğeni olan diğer sanık olduğunu savunarak, "Tasarlayarak yapmış. Her aşamada yalan söylemektedir. Müvekkilimin beraatını talep ediyoruz." dedi.

Sanık H.A. da beraatını istedi.

Tutuklu sanık Kahraman da cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldığı duruşmada hakkında suçlamalarla ilgili delil olmadığını iddia etti, tahliye ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti H.A'nın beraatına, Yunus Kahraman'ın "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet kararında ayrıca son olarak Yunus Kahraman ile görülen ve halen bulunamayan Özlem Akusta'nın kaybolması olayına da yer verdi.

Akusta'ya ait kredi kartının sanık tarafından kullanıldığı tespiti sonrası heyet, Kahraman'ın "banka veya kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 4 yıl hapis ve 6 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına da hükmetti.

Olay

Anafartalar Mahallesinde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A'nın 2018'in Ağustos ayında polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde Bulut'un cesedi battaniyeye sarılı olarak çekyatın içinde bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında Bulut'un kızı H.A. ve yeğeni Yunus Kahraman hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Daha önce başka bir kadın cinayetinden 15 yıl hapis cezası alan ve 2014 yılında tahliye edilen Yunus Kahraman'ın 2 Nisan 2018'de kaybolan ve bir daha haber alınamayan 45 yaşındaki Özlem Akusta ile de en son görüşen kişi olduğu ileri sürülmüştü. Kayıp Akusta'ya ait kredi kartı ile ATM'den para çektiği belirlenen Kahraman, 7 Kasım 2019'da tutuklanmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kredi Kartı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de Gülümser Bulut'un öldürülmesine ilişkin davada yeğenine müebbet hapis cezası - Son Dakika


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