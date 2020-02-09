İzmir'de gümrük çalışanları, futbol turnuvasında buluştu

İzmir Gümrük Master Derneğince 67. Dünya Gümrük Günü kapsamında 14'üncüsü düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen organizasyonda, İzmir ve Manisa'dan 16 takım yarıştı. Turnuvada dereceye giren takımlara Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ödülleri verildi.

İzmir Gümrük Master Derneği Başkanı İsmail Tokaç törende yaptığı konuşmada, "Yaşamımızda biriktirdiğimiz anılara bu turnuva ile yenilerini ekleyebildiysek ne mutlu bizlere, iyi ki varsınız." diye konuştu.

Turnuva Tertip Komite Başkanı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Sabah ise dostuk mesajı vererek, "Kimi maddiyata önem verir para biriktirir kimi de arkadaşlığa dostluğa önem verir dost biriktirir. Ben dostlarımı biriktirdim ve onları harcamadım." dedi.

Sabah, turnuvaya katılan ve emeği geçenler ile onlara destek olan ailelerine de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol tarafında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Turnuvada Gümrük Master Derneği birinci, Aliağa Gümrük Müdürlüğü ikinci, İzmir Gümrük Müdürlüğü üçüncü ve İzmir Kaçak İstihbarat (KİM) Müdürlüğü dördüncü oldu.

Törene Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, Alile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanglay, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Gül Cemal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu da katıldı.