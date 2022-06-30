İzmir'de gümrük kaçağı 1000 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de gümrük kaçağı 1000 cep telefonu ele geçirildi

30.06.2022 10:31
İzmir'de gümrük kaçağı 1000 cep telefonu ele geçirildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin operasyonunda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1000 cep telefonu ele geçirildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin operasyonunda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1000 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'taki iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonları olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Aramada, gümrük kaçağı 1000 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el koyulurken, 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de gümrük kaçağı 1000 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de gümrük kaçağı 1000 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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