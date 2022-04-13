İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi

13.04.2022 16:21

İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir depoya polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 12 bin 218 botoks ürünü bulundu.

İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir depoya polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 12 bin 218 botoks ürünü bulundu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bir depoda gümrük kaçağı botoks ürünleri bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından adrese düzenlenen operasyonda, bin 370 botoks dolgu ürünü, 2 bin 740 botoks uygulama şırıngası, 8 bin sahte botoks bandrolü ve 108 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü olmak üzere toplam 12 bin 218 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Merdiven altı uygulama salonlarına dikkat

Ele geçirilen gümrük kaçağı botoks ürünlerinin, yurda kaçak yollarla sokulduğu, sağlıksız koşullarda depolandığı ve merdiven altı uygulama salonlarına satıldığı bildirilirken, ürünlerin insan sağlığına ciddi zararları bulunduğu kaydedildi. Piyasa değeri 1 milyon lira olan ürünlerin bulundurulmasıyla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi
İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi
İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi
İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi
İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi
İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi
İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi
İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi

YORUMLAR
500
Niğde'de 4 buçuk milyon adet kaçak Makaron ele geçirildi Niğde'de 4 buçuk milyon adet kaçak Makaron ele geçirildi Niğde'de 4 milyon 160 bin adet dolu makaron ele geçirildi Niğde'de 4 milyon 160 bin adet dolu makaron ele geçirildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Gaziantep'te belediye pazara tezgah açtı! Fiyatları gören koştu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
16:50 Eski sevgilisi için "Elimi ağzımı bantlayıp evi ateşe verdi'' demişti! İftira attığı anlaşılan kadın akıl hastanesine yatırıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 17:22:52. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 12 bin 218 adet kaçak botoks ürünü ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement