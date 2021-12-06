Gümrük kaçağı 16 bin güneş kremi ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yolla ülkeye sokulmuş 16 bin 128 güneş kremi ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar'da bir depoya baskın düzenledi.

Yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 16 bin 128 güneş kremi bulundu.

Ele geçirilen malzemenin piyasa değerinin yaklaşık 800 bin lira olduğu öğrenildi.

Depoda bulunan İ.T. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.