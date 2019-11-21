Son Dakika Haberleri: İzmir'de, gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonu
Son Dakika Güncel İzmir'de, gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonu - Son Dakika

İzmir'de, gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonu

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan gümrük kaçağı 12 akıllı telefon ele geçirildi.

İzmir'de, gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonu, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan gümrük kaçağı 12 akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, bir işletmede gümrük kaçağı akıllı telefonlar ve bunlara ait aparatlar satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese dün öğle saatlerinde yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 12 akıllı telefon ve bunlara ait şarj aletleri ile kulaklıklar ele geçirildi.


İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:11:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de, gümrük kaçağı akıllı telefon operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]