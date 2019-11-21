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İzmir'de, gümrük kaçağı akıllı telefonlar ele geçirildi
6 saat önce
İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan gümrük kaçağı 12 akıllı telefon ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:29 Kaynak: DHA
İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 30 bin lira olan gümrük kaçağı 12 akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, bir işletmede gümrük kaçağı akıllı telefonlar ve bunlara ait aparatlar satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese dün öğle saatlerinde yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 12 akıllı telefon ve bunlara ait şarj aletleri ile kulaklıklar ele geçirildi.Operasyon kapsamında T.Ö., T.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.
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