İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı 83 cep telefonu ve 31 akıllı saat ile çok sayıda cep telefonu parçası ve aksesuarları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bazı iş yerlerinde gümrük kaçağı cep telefonu, şarj aleti, batarya ve aksesuar bulunduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 10 adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 83 cep telefonu, 1353 akıllı telefon ekranı, 31 akıllı saat, 6 bin 536 şarj aleti, batarya ve çeşitli aksesuar olmak üzere 8003 adet ürüne el konuldu. 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.