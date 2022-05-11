İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi

11.05.2022 14:41

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı 83 cep telefonu ve 31 akıllı saat ile çok sayıda cep telefonu parçası ve aksesuarları ele geçirildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı 83 cep telefonu ve 31 akıllı saat ile çok sayıda cep telefonu parçası ve aksesuarları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bazı iş yerlerinde gümrük kaçağı cep telefonu, şarj aleti, batarya ve aksesuar bulunduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 10 adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 83 cep telefonu, 1353 akıllı telefon ekranı, 31 akıllı saat, 6 bin 536 şarj aleti, batarya ve çeşitli aksesuar olmak üzere 8003 adet ürüne el konuldu. 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

 


İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi
İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi
İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi
İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi
İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi
İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi
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Son dakika haberi! İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu Son dakika haberi! İzmir polisinden gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı operasyonu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarlar ele geçirildi - Son Dakika
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