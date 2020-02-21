İzmir'de gümrük kaçağı şarj kablosu ile telefon ekranları ele geçirildi - Son Dakika

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İzmir'de gümrük kaçağı şarj kablosu ile telefon ekranları ele geçirildi
18 dakika önce
İZMİR'de, bir işyerine yapılan operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 3 bin 148 şarj kablosu ile 900 telefon ekranı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:31 Kaynak: DHA
İZMİR'de, bir işyerine yapılan operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 3 bin 148 şarj kablosu ile 900 telefon ekranı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak'ta faaliyet gösteren ve cep telefonu aksesuarı satılan bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL tutarında 3 bin 148 adet şarj kablosu ile 900 telefon ekranı ele geçirdi. Ürünlere el konulurken, adreste bulunan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.
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