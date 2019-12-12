İzmir'de gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon - Son Dakika
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İzmir'de gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde 3 depoya yapılan operasyonda bin 988 parfüm, 160 gözlük, 100 kol saati ve 450 paket sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İzmir'de gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde 3 depoya yapılan operasyonda bin 988 parfüm, 160 gözlük, 100 kol saati ve 450 paket sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Anafartalar Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan 3 ayrı depoda yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese yapılan operasyonda çeşitli markalara ait bin 988 parfüm, 160 gözlük, 100 kol saati ve 450 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.G. ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.S. gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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