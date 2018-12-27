İzmir'de Gümrükler Yılbaşı Gecesi de Çalışacak

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15 Askerin Şehit Olduğu Kalleş Saldırının Davasında Firari Sanık Almanya'da Yakalandı

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti