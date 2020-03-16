İzmir'de gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı, polise teslim oldu - Son Dakika

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İzmir'de gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı, polise teslim oldu
6 saat önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde gürültü nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdüğü öne sürülün zanlı, polis ekiplerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:04 Kaynak: AA
İzmir'in Bayraklı ilçesinde gürültü nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdüğü öne sürülün zanlı, polis ekiplerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki Muhittin Erener Mahallesi'ndeki bir lokalde 15 Mart gecesi oyun oynayan arkadaşı Burhan Bahar (45) ile tartışıp kavga ettikten sonra tabancayla tekrar lokale dönen ve arkadaşını öldürdüğü iddia edilen Şahin O, polis ekiplerine teslim oldu.
Gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdüğü öne sürülen zanlının, emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
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