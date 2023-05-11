Güvercin uçururken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güvercin uçururken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

11.05.2023 17:55

İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleşen olayda, aynı mahallede yaşayan Haydar A. tarafından göğsünden tabancayla vurularak öldürülen Orhan Mızrak'ın çatıda güvercin uçururken saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Polis kaçan şüpheli için operasyon başlattı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 202/44 Sokak'ta meydana geldi. Orhan Mızrak, oturduğu binada, henüz belirlenemeyen nedenle aynı mahallede yaşayan Haydar A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Mızrak, yardım istemek için apartmanın merdivenlerinden inip, sokağa çıktı. Mızrak kanlar içerisinde yere yığılırken, Haydar A. ise hızla uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Orhan Mızrak, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mızrak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Güvercin uçururken vurulan adam hayatını kaybetti

GÜVERCİN UÇURURKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Orhan Mızrak'ın çatıda güvercin uçururken silahlı saldırıya uğradığını belirledi. Mızrak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Mızrak, Atatürk Mahallesi Kurtuluş Cami'nde öğleyin kılınan cenaze namazı sonrası, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, kaçan şüpheli Haydar A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Güvercin uçururken vurulan adam hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Güvercin uçururken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvercin uçururken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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