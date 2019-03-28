Son Dakika Haberleri: İzmir'de Güzelbahçe Vapur Seferleri İptal

İzmir'de Güzelbahçe Vapur Seferleri İptal

1 saat önce

İzmir'de etkili olan olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle İZDENİZ A.Ş., Güzelbahçe seferlerini yarın sabahtan itibaren geçici süreliğine iptal ettiğini duyurdu.

İzmir'de Güzelbahçe Vapur Seferleri İptal, System.String[]
İzmir'de etkili olan olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle İZDENİZ A.Ş., Güzelbahçe seferlerini yarın sabahtan itibaren geçici süreliğine iptal ettiğini duyurdu.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle yarın sabah saat 7.24 itibariyle Güzelbahçe seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, diğer yolcu ve araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği bildirildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:24 Kaynak: İHA

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