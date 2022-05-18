İzmir'de haciz işlemi başlatılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek - Son Dakika
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İzmir'de haciz işlemi başlatılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek

18.05.2022 16:36
İzmir'de haciz işlemi başlatılan okulda eğitim dönem sonuna kadar sürecek

İzmir'in Konak ilçesinde mahkemenin tahliyesine karar verdiği, haciz işlemi başlatılan Özel İzmir Saranel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, eğitim öğretim yılının sonuna kadar eğitimlerine devam edebilecek.

İzmir'in Konak ilçesinde mahkemenin tahliyesine karar verdiği, haciz işlemi başlatılan Özel İzmir Saranel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, eğitim öğretim yılının sonuna kadar eğitimlerine devam edebilecek.

Alınan bilgiye göre, 84 öğrencinin eğitim gördüğü okulda bina sahibi, kira konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, bina sahibinin lehinde karar vererek okulun tahliyesine karar verdi.

Haciz işlemi de başlatılan okuldaki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girdi.

Öğrencilerin kalan sürede eğitimlerinin aksamaması adına, haciz işleminin eğitim öğretim yılının sonu olan 17 Haziran'dan sonraya ertelenmesi kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA

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