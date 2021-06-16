İzmir'de haciz işlemi sırasında avukatı silahla tehdit eden şüpheli adliyede - Son Dakika

İzmir'de haciz işlemi sırasında alacaklının avukatını darbederek silahla tehdit eden zanlı, adliyeye sevk edildi.
Bayraklı ilçesinde dün haciz işlemi sırasında alacaklının avukatına tekme attığı ve tabancayla tehdit ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı H.A.A, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde olay anında sinirlerine hakim olamadığını söylediği, silahı çıkardığını hatırlamadığını savunduğu öğrenildi.
Olay
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada şüpheli H.A.A. hakkında soruşturma başlatıldığı ve "adam öldürmeye teşebbüs", "görevli memura mukavemet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı aktarılmıştı.
Kaynak: AA
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