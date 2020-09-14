İzmir'de hacizli araçları parçalayıp sattığı öne sürülen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gözaltına alınan L.K, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Operasyonda, çiftlik evinin bahçesinde üzerinde haciz bulunan 2 araç ele geçirildi. Araçlardan birisinin aynı renk ve modeldeki başka bir aracın plakası kopyalanarak kullanıldığı belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çiftlik evine operasyon düzenlendi.

İzmir 'in Tire ilçesinde hacizli araçları satmak için parçaladığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

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