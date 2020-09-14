İzmir'de hacizli araçları parçalayıp sattığı öne sürülen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde hacizli araçları satmak için parçaladığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşıyaka mevkisinde L.K'ye ait çiftlik evinde araçların parçalanarak satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çiftlik evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çiftlik evinin bahçesinde üzerinde haciz bulunan 2 araç ele geçirildi. Araçlardan birisinin aynı renk ve modeldeki başka bir aracın plakası kopyalanarak kullanıldığı belirlendi.
Gözaltına alınan L.K, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:07 - Kaynak: AA
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