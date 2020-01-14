İzmir'de hadisleri resimlere aktaran öğrencilere ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de hadisleri resimlere aktaran öğrencilere ödül - Son Dakika

İzmir'de hadisleri resimlere aktaran öğrencilere ödül

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciği tarafından düzenlenen yarışmada, hadisleri resmeden öğrencilere ödül verildi.

İzmir'de hadisleri resimlere aktaran öğrencilere ödül, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciği tarafından düzenlenen yarışmada, hadisleri resmeden öğrencilere ödül verildi.

"Çizimlerle 40 Hadis Yarışması"nın ödül töreni, Ege Üniversitesi Mötbe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşan TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş, yoğun katılımdan dolayı öğrencilere teşekkür etti.

TÜGVA olarak gençlik için gece gündüz çalıştıklarını belirten Öndeş, "Sizlere hizmet etmeyi şeref biliyoruz. Sizleri öz evladımızdan, öz kardeşimizden ayırmıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmada Elif Nil Ünlü birinci, Buğra Han Uçar ikinci ve Zeynep Aydeniz üçüncü oldu.

Program, TRT yapımı "Dilsiz" filminin izlenmesiyle sona erdi.

Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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