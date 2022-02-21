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İzmir'de hafif ticari araca silahlı saldırı sonucu gerçekleşen cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de hafif ticari araca silahlı saldırı sonucu gerçekleşen cinayetin zanlısı tutuklandı

21.02.2022 19:16
İzmir'de hafif ticari araca silahlı saldırı sonucu gerçekleşen cinayetin zanlısı tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen hafta hafif ticari araca gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen hafta hafif ticari araca gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Şubat Çarşamba günü Ramis Kurt'un (32), silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden otomobille kaçtığı ileri sürülen şüphelinin M.İ.F. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.İ.F'nin, kendisine borcu olduğunu öne sürdüğü Ramis Kurt ile yolda karşılaştıklarını, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını ve bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Olay

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Ramis Kurt, 16 Şubat Çarşamba günü, 17 EU 666 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken Turan Mahallesi 1649 Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

İzmir'de hafif ticari araca silahlı saldırı sonucu gerçekleşen cinayetin zanlısı tutuklandı
İzmir'de hafif ticari araca silahlı saldırı sonucu gerçekleşen cinayetin zanlısı tutuklandı

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Cinayet Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Saldırı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de hafif ticari araca silahlı saldırı sonucu gerçekleşen cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de hafif ticari araca silahlı saldırı sonucu gerçekleşen cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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