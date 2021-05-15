İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı polis aracındaki iki trafik polisi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan iki polis 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis aracı, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, iki trafik polisi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde devriye görevi yapan 35 A 5482 plakalı trafik polisi aracına, caddeye dönüş yaptığı sırada Mehmet A. (28) idaresindeki 35 TUV 06 plakalı hafif ticari araç çarptı.

İzmir 'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı polis aracındaki iki trafik polisi yaralandı.

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