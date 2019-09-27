Son Dakika Haberleri: İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
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İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, dün kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü İzmir- Çeşme kara yolundaki Adres kavşağında durdurmuş, belge kontrolü yaptığı sırada İzmir yönünden gelen H.G'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç kendisine çarpmıştı. Çağlayan, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Motosiklet sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Çağlayan, Serkan, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:24 Kaynak: AA
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