İzmir'de hafta sonları araba vapuru seferleri artırılacak - Son Dakika
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İzmir'de hafta sonları araba vapuru seferleri artırılacak

10.06.2022 10:34
İzmir'de hafta sonları araba vapuru seferleri artırılacak

İzmir'de Üçkuyular ile Bostanlı arasında hizmet veren araba vapuru sefer sayısının hafta sonları arttırılacağı bildirildi.

İzmir'de Üçkuyular ile Bostanlı arasında hizmet veren araba vapuru sefer sayısının hafta sonları arttırılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi ve pazar günleri 20.00-23.00 saatleri arasında 30 dakika olan araba vapuru sefer sıklığı, yarından itibaren 15 dakikaya düşürülecek.

Böylece gün içinde 52 olan sefer sayısı, 58'e çıkacak. Yarından itibaren uygulanmaya başlayacak sefer planlaması, yaz dönemi boyunca geçerli olacak.

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Kaynak: AA

Bostanlı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de hafta sonları araba vapuru seferleri artırılacak - Son Dakika

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