İzmir'de hafta sonu için ulaşım planı hazırlandı - Son Dakika

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı için İzmir'de çalışmak zorunda olan tüm meslek grupları için otobüsler, metro ve İZBAN trenleri hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günleri 06.00-10.00, 16.00-19.00 ve 23.00-00.30 saatlerinde otobüsler ve metro trenlerinin yarım saatte bir, İZBAN trenlerinin ise 24 dakikada bir sefer yapacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hafta sonu toplu ulaşım planının, veriler ışığında ve tüm gereklilikler dikkate alınarak hazırlandığını belirtti.

Kurum ve kuruluşların, hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerini, vardiya değişimlerini bu programlara göre düzenlemelerini rica eden Soyer, "Tüm sefer programlarının saatleri, hem belediyemizin internet sitesinde hem de ilgili ulaşım kuruluşlarımızın resmi sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında görülebilir." ifadelerini kullandı.

Otobüslerin 49 ana hatta hizmet vereceği hafta sonu, sadece sağlık çalışanlarına özel olarak planlanan dört hatta da otobüsler, belirli saatlerde sefer yapmaya devam edecek.

"Sağlık görevlileri içindir" yazılı tabelanın asılacağı otobüslere yalnızca doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları binebiliyor. Araçlar, hastanelerin çalışma düzenlerine göre Buca, Gaziemir, Güzelbahçe ve Karşıyaka'da sabah ve akşam belirli saatlerde karşılıklı ikişer sefer yapıyor.