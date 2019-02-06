İzmir'de Hakeme Başvuran Tüketicilerin Yüzde 74'ü Haklı

İzmir'de 2018 yılında tüketici hakem heyetlerine başvuranların tüketicilerin yüzde 74'ünü haklı bulundu.

İzmir'de 2018 yılında tüketici hakem heyetlerine başvuranların tüketicilerin yüzde 74'ünü haklı bulundu.



Tüketiciyi Koruma Derneği'nden (TÜKODER) alınan verilere göre 2018 yılında 34 bin 173 başvurunun 25 bin 563'ü tüketici hakem heyetlerince haklı bulundu. En fazla başvuru 3 bin 949 ile Karabağlar, 3 bin 805 ile Buca ve 3 bin 781 ile Karşıyaka'dan geldi.



Sektör olarak en fazla başvuru 9 bin 352 ile finansal hizmetler, 6 bin 813 ile ev elektroniği ve 5 bin 431 başvuru ile tekstil ve giyim ürünlerinde yapıldı.



AA muhabirine açıklama yapan TÜKODER İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, tüketicilerin yaptığı başvuruların maddi değerinin 34 milyon 499 bin lira olduğunu, bu tutarın yüzde 74'ünün tüketicilerin cebine gittiğini dile getirdi.



Uçan, tüketicilerin miktarı ne olursa olsun haklarını savunması gerektiğini, bu konuda dernek olarak da destek verdiklerini ifade etti.



Geçen yıl ağustos ayında bazı tüketici heyetlerinin kapatılması nedeniyle başvurularda yüzde 5 gerileme görüldüğünü aktaran Uçan, farklı ilçelere başvuru yapma zorunluluğunun hak arama eylemine zarar verdiğini ifade etti.

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