Son Dakika Haberleri: İzmir'de hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika

İzmir'de hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan kadın, polis ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

İzmir'de hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan kadın, polis ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seda B.'nin Ödemiş ilçesinden trenle Konak ilçesine geleceği yönünde ihbar alan polis ekipleri, Basmane Garı'nda önlem aldı. İstasyon çevresinde bir süre beklemede kalan ekipler, Seda B.'yi trenden indikten kısa bir süre sonra kıskıvrak yakaladı. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Seda B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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