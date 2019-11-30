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İzmir'de hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
6 saat önce
İzmir'in Konak ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan kadın, polis ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
İzmir'in Konak ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan kadın, polis ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seda B.'nin Ödemiş ilçesinden trenle Konak ilçesine geleceği yönünde ihbar alan polis ekipleri, Basmane Garı'nda önlem aldı. İstasyon çevresinde bir süre beklemede kalan ekipler, Seda B.'yi trenden indikten kısa bir süre sonra kıskıvrak yakaladı. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Seda B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
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