Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hakkında 50 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

İzmir'de Hakkında 50 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

43 dakika önce

İzmir'de 151 ayrı suçtan sabıkası olan ve hakkında 50 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İzmir'de Hakkında 50 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı, System.String[]
İzmir'de 151 ayrı suçtan sabıkası olan ve hakkında 50 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, İzmir ve birçok ilde dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen, 151 suçtan sabıkası olan ve hakkında 50 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Çaphur'un Karabağlar'da olduğunu belirledi.


Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı kahvehanede yakaladı. Çaphur'un üzerinde yapılan aramada Yakup Taşer adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:55 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar, İzmir, Güncel
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