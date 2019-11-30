Son Dakika Haberleri: İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika

İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

6 saat önce

İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı, System.String[]

İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin Ödemiş ilçesinden trenle Basmane Garına geleceği yönünde ihbar alan polis ekipleri, istasyonda önlem aldı.

S.B'yi trenden indikten sonra bir süre takip eden ekipler, düzenlediği operasyonla kadını yakaladı.

Nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen S.B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatalca'da başörtülü kadına saldırı iddiası: O anları anlattı
Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı Kaldığı otel odasındaki sesten korkan kadın, kaçtığı bankanın balkonunda mahsur kaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 03:00:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]