İzmir'de hakkında yakalama kararı bulanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y'nin Ayrancılar Mahallesindeki bir adreste kaldığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:27 - Kaynak: AA
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