İZMİR'DE HAKLARINDA ARAMA KARARI BULUNAN 26 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE HAKLARINDA ARAMA KARARI BULUNAN 26 KİŞİ YAKALANDI

05.03.2022 13:30

İZMİR'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şüphelileri yakalamak için hava destekli operasyon düzenlendi.

İZMİR'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şüphelileri yakalamak için hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için il genelinde hava destekli operasyon gerçekleştirdi. Dün gerçekleştirilen operasyonda, 58 ekip ve 200 personel görev yaptı. 56 hedef şüpheliyi yakalamak için düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İZMİR'DE HAKLARINDA ARAMA KARARI BULUNAN 26 KİŞİ YAKALANDI
İZMİR'DE HAKLARINDA ARAMA KARARI BULUNAN 26 KİŞİ YAKALANDI
İZMİR'DE HAKLARINDA ARAMA KARARI BULUNAN 26 KİŞİ YAKALANDI

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Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE HAKLARINDA ARAMA KARARI BULUNAN 26 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE HAKLARINDA ARAMA KARARI BULUNAN 26 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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