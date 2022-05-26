İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı

26.05.2022 11:52

İZMİR'de, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 60 şüpheliye yönelik yapılan helikopter destekli operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.

İZMİR'de, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 60 şüpheliye yönelik yapılan helikopter destekli operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 60 şüpheliye yönelik dün sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 58 ekip ve 144 personelin katılımıyla helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonlarda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'cinsel saldırı', 'yaralama', 'fuhşa teşvik etmek', 'dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarına karıştıkları öğrenildi.


İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı
İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı
İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı
İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı
İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı
İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı
İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı
İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı
İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı
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Kaynak: DHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de helikopter destekli operasyon; firari 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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