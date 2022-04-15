İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yasa dışı kenevir ekimi suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. Ödemiş ilçesinde, yine kenevir ekme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. de Kiraz ilçesinde yakalandı.

Haklarında hırsızlık suçlarından hapis cezası bulunan H.K, S.Ç, F.Ç. ve N.V. de gözaltına alındı.

Konuttan silahla yağma suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. ise Foça ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.