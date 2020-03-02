İzmir'de haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde, haklarında çeşitli suçlarda yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan aranan İclal G. (25) ile hırsızlık ve tutuklu ve hükümlünün kaçması suçundan aranan Orhan T. (28) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:56 Kaynak: AA
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