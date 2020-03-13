İzmir'de haksız fiyat artışlarına karşı denetim - Son Dakika

İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, dünyayı saran korona virüsü tehdidi sonrası koruyucu maske, dezenfektan, kolonya ve gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığı iddiaları üzerine İzmir'de 115 iş yerinde denetim yapıldığını açıkladı.



İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tehdidi üzerine bazı iş yerlerindeki haksız fiyat artışı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığına son zamanlarda yapılan şikayet ve başvurularda, dünyayı etkileyen 'korona virüsü (Covid-19)' nedeniyle özellikle koruyucu maske, dezenfektan, kolonya ve gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığı iddiaları çerçevesinde, İzmir Valiliğinin talimatları ile Vali Yardımcısı koordinasyonunda İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden oluşturulan ekipler marifetiyle İzmir genelindeki eczane, ecza depoları, medikal malzeme, temel gıda maddeleri, günlük tüketimleri hızlı olan ürünlerin toptan satış yerleri ile perakende satış mağazalarında olmak üzere toplam 115 iş yerinde cerrahi maske, filtreli maske, dezenfektan, kolonya, sabun, alkol bazlı el hijyeni malzemeleri ile temel gıda maddelerine yönelik haksız fiyat artışı olup olmadığına ilişkin denetimler gerçekleştirilmiştir. 31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılan piyasa gözetim ve denetimine yönelik bu çalışmalar sonrası tespit edilen hususlar, gerekli işlemler yapılmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirilmiş olup ekiplerce İzmir genelindeki çalışmalara devam edilmektedir. Bu konuda vatandaşlarımıza da büyük bir görev ve sorumluluk düşmekte olup haksız fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini Ticaret Bakanlığının Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması ile Alo 175 Tüketici Danışma Hattına da bildirebilecektir" denildi. - İZMİR