Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Haraç" Cinayeti

İzmir'de "Haraç" Cinayeti

1 saat önce

İzmir'de kahvehane işleten kişi, haraç için geldiği iddia edilen İbrahim Gönül'ü tabancayla öldürdü.

İzmir'de
İzmir'de kahvehane işleten kişi, haraç için geldiği iddia edilen İbrahim Gönül'ü tabancayla öldürdü.

Bornova ilçesi Altındağ Semti'nde kahvehanesi bulunan Dursun K, iş yerinin önüne gelen İbrahim Gönül (30) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışma sırasında tabancasını ateşleyen Dursun K, İbrahim Gönül'ü başından yaraladı.

Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İbrahim Gönül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçarak yakınlardaki Kokluca Mezarlığı'na saklanan Dursun K, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde biri olayda kullandığı olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi.

Dursun K'nin polise verdiği ilk ifadesinde, İbrahim Gönül'ün kendisine haraç için baskı kurmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:44 Kaynak: AA

Bornova, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunu İzmir'de Kullanan İbrahim Tatlıses: Her şeyin İzmir İçin Güzel Olmasını İstiyorum Malatya'da Saadet Partili 2 Müşahidin Öldürülmesi Olayına İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı Gaziantep'te Muhtarlık Kavgasında Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 2 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:44:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Haraç" Cinayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]