İzmir'de "Haraç" Cinayeti

İzmir
'de kahvehane işleten kişi, haraç için geldiği iddia edilen İbrahim Gönül'ü tabancayla öldürdü. Bornova
ilçesi Altındağ
Semti'nde kahvehanesi bulunan Dursun K, iş yerinin önüne gelen İbrahim Gönül (30) ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen tartışma sırasında tabancasını ateşleyen Dursun K, İbrahim Gönül'ü başından yaraladı.
Ambulansla Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İbrahim Gönül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçarak yakınlardaki Kokluca Mezarlığı'na saklanan Dursun K, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının üzerinde biri olayda kullandığı olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi.
Dursun K'nin polise verdiği ilk ifadesinde, İbrahim Gönül'ün kendisine haraç için baskı kurmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.