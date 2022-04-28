İZMİR'DE HAREKET HALİNDEKİ BELEDİYE OTOBÜSÜ YANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE HAREKET HALİNDEKİ BELEDİYE OTOBÜSÜ YANDI

28.04.2022 10:26

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yanarak kullanılamaz hale geldi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Ataşehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. Egekent-2- Bostanlı İskele seferini yapan 428 hat numaralı ESHOT belediye otobüsünün motor bölümünden bilinmeyen bir sebeple duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden şoför aracı yolun sağına çekip, 15 yolcuyu tahliye ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Motordan çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen otobüsü söndürdü, otobüs kullanılmaz hale geldi. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE HAREKET HALİNDEKİ BELEDİYE OTOBÜSÜ YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE HAREKET HALİNDEKİ BELEDİYE OTOBÜSÜ YANDI - Son Dakika
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