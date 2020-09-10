İzmir'de hareket halindeyken yanan belediye otobüsü kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde yanan belediye otobüsü kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka-Menemen seferi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Egekent-2 mevkisinde hareket halindeyken yanmaya başladı.
Yolcu bulunmayan otobüsü durdurup dışarı çıkan şoför itfaiyeyi aradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otobüste büyük hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 21:49 - Kaynak: AA
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