İzmir'de hareketli dakikalar...Bıçakla karısını rehin aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de hareketli dakikalar...Bıçakla karısını rehin aldı

17.12.2022 10:10

İzmir'de hareketli dakikalar.

İzmir'de hareketli dakikalar...Bıçakla karısını rehin aldı

Karısını rehin alan adam 1 saat sonra ikna oldu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 1 saat sonra ikna olan adam, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 07.30 sıralarında, İnönü Mahallesi 803 sokakta bulunan bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle karısı K.K. ile tartışan M.K., eşini bıçakla rehin aldı. 6 aylık bebeklerinin de bulunduğu öğrenilen çiftin tartışmasını duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, eşini bıçakla rehin alan M.K.'yi ikna çalışmaları başlatıldı.

1 saatte ikna oldu

Polis ekipleri, balkona da çıkan M.K. ile müzakere çalışması yaparken, 1 saat sonra ikna olan adam eşi ve çocuğunu bıraktı. Polis ekipleri 6 aylık bebeği, çiftin akrabalarına teslim etti. Kocası tarafından bıçakla rehin alınan K.K ise sağlık görevlileri tarafından alındı. Korku dolu anlar yaşayan kadın, gözyaşları içerisinde ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. K.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İzmir'in kuzeyinde 'Türkiye Yüzyılı' rüzgarı İzmir'in kuzeyinde 'Türkiye Yüzyılı' rüzgarı Eşini bıçakla rehin alan şüpheli ikna edildi Eşini bıçakla rehin alan şüpheli ikna edildi İzmir'de Çocuk Acil Servislerinde Uzun Kuyruklar Oluştu. Tabip Odası Başkanı Kaynak: 'Sağlık Sistemi Baştan Düzenlenmeli' İzmir'de Çocuk Acil Servislerinde Uzun Kuyruklar Oluştu. Tabip Odası Başkanı Kaynak: 'Sağlık Sistemi Baştan Düzenlenmeli'

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de hareketli dakikalar...Bıçakla karısını rehin aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:32 Bakımsızlık ve kötü muamele sebebiyle 6 yaşında hayata veda eden Elif hakkında kan donduran sözler: Odaya kilitleyip her çıktığında işkence yapmışlar
09:30 Hakkari Yüksekova'da kara kış yüzünü gösterdi! Kar yüksekliği 6 metreyi buldu
09:10 İYİ Partili Aytun Çıray'dan gündem olacak Saraçhane çıkışı: Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu
09:03 Aleyna Tilki'den cüretkar poz! Gülşen'in yalnızca göğüs ucunu kapatan dekolteli büstiyerini giydi
08:37 Resmi Gazete'de yayınlandı: Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarının süresi 1 yıl uzatıldı
08:00 Survivor'da yeni sezon kadrosu şekilleniyor! 3. yarışmacı oyuncu Murat Eken oldu
07:51 YSK Başkanı Akkaya'dan İmamoğlu sözleri: Cezası kesinleşirse cumhurbaşkanı seçilse bile mazbata alamaz
22:10 Bartın'da ırmak kenarından gelen "imdat" çığlığı ekipleri harekete geçirdi! Gelen telefon sonrası çalışmalar sonlandırıldı
21:28 Antalya'da binaya patlayıcı koyan kadının vukuatları say say bitmiyor! İşte kabarık suç listesi
17:10 6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümü sonrası amca ve hala "çocuklara kötü muamele" suçundan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2022 10:37:03. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de hareketli dakikalar...Bıçakla karısını rehin aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement