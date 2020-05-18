İzmir'de hareketli dakikalar - Son Dakika

İzmir'de hareketli dakikalar

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ailevi sorunları olduğu ileri sürülen E.B. başına pompalı tüfek dayamadık sonucu polis ekipleri harekete geçti. E.B., polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonucu ikna edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında General Kazım Özalp Mahallesi 44/22 Sokak'ta meydana geldi. Ailevi problemleri olduğu ileri sürülen E.B., evinde bulunan pompalı tüfeği başına dayadı. Bu sırada, E.B.'yi gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın gerçekleştiği 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan evin giren polis, E.B'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada, diğer polis ekipleri apartmanın çevresindeki sokakların giriş ve çıkışlarını kapattı. Çevre güvenliği alınırken, Özel Harekat polisleri de bölgeye geldi. Ayrıca, herhangi bir olay olmasına karşın sağlık ekipleri hazırda bekledi. E.B., yaklaşık 3 saat sonra ikna edildi. Polisler eşliğinde aşağıya indirilen E.B., sağlık kontrolü için polis otosu ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldü. E.B.'nin hastaneden sonra emniyete götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.