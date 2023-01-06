İzmir'de hareketli dakikalar: Husumetlisi sandığı bekçilere ateş açtı, çatışmada yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de hareketli dakikalar: Husumetlisi sandığı bekçilere ateş açtı, çatışmada yaralandı

06.01.2023 10:48

İzmir'de hareketli dakikalar: Husumetlisi sandığı bekçilere ateş açtı, çatışmada yaralandıİZMİR İzmir'in Karabağlar ilçesinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, yanlarına gelen ve yardım isteyen kişilerin husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İzmir'de hareketli dakikalar: Husumetlisi sandığı bekçilere ateş açtı, çatışmada yaralandı

İZMİR İzmir'in Karabağlar ilçesinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, yanlarına gelen ve yardım isteyen kişilerin husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun kimseye isabet etmezken, bekçilerin karşılık verdiği olayda şüpheli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Cennet Çeşme Mahallesi 9761 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ü.Ö., H.D. ile Fethullah B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fethullah B., silah ile tartıştığı kişileri ölümle tehdit etti.

Şahıslar bekçilerden yardım istedi, bekçilere ateş açıldı

Bunun üzerine Ü.Ö. ve H.D., devriye görevini gerçekleştiren mahalle bekçilerini görünce yanlarına gidip yardım istedi. Bu esnada şahıs, mahalle bekçilerini tartıştığı kişiler sanıp ateş etti. Şüphelinin silahından çıkan kurşun kimseye isabet etmezken, bekçilerin karşı ateş açmasıyla Fethullah B. karnından vuruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralanan şüpheli, ambulansla ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Husumetlisi sandığı bekçilere ateş açtı! Karşı ateş sonrası kendisi yaralandı Husumetlisi sandığı bekçilere ateş açtı! Karşı ateş sonrası kendisi yaralandı Husumetlileri sandığı bekçilere ateş açtı, çatışmada vuruldu Husumetlileri sandığı bekçilere ateş açtı, çatışmada vuruldu

Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de hareketli dakikalar: Husumetlisi sandığı bekçilere ateş açtı, çatışmada yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2023 15:09:14. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de hareketli dakikalar: Husumetlisi sandığı bekçilere ateş açtı, çatışmada yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement