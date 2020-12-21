Polislerden kaçan sürücü aracını ve 2 kadını bırakarak kaçtı - Son Dakika

Polislerden kaçan sürücü aracını ve 2 kadını bırakarak kaçtı

21.12.2020 07:08

İzmir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü yaşanan kovalamacanın ardından aracı ve içerisindeki 2 kadını bırakarak kayıplara karıştı. Araç içerisinde epilepsi nöbeti geçiren kadınlardan birisi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesi Kokluca Mezarlığı yakınlarında devriye görevi yapan polis ekiplerince şüpheli görülen bir araç durdurulmak istendi. Ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ve kimliği henüz belirlenmeyen sürücü, polisleri peşine takarak kaçmaya başladı. Bornova sınırlarını aşan sürücü yöneldiği Konak ilçesi 2206 Sokak üzerinde aracı bırakarak kayıplara karıştı.

ARACINI VE 2 KIZI BIRAKIP KAÇTI

Polis ekiplerince, kısa sürede araç ve içerisindeki 2 kadın sürücü tarafından terk edilmiş halde bulundu. Kadınlardan birisinin epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servisi çağrılarak, nöbet geçiren kadın ambulans ile kaldırıldığı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜYÜ TANIMADIKLARINI İDDİA ETTİ

Araçtaki kadınlardan gözaltına alınan S.K.'nın ise ifadesinde, otomobil sürücüsünü tanımadığını ve hastaneye gitmek için sokağa çıktıklarını, sürücünün ehliyeti olmadığı için polisi görünce panik yaptığını, kendilerini aracın içerisinde bırakarak kaçtığını söylediği ileri sürüldü.

PARA CEZASI KESİLDİ

Öte yandan, gözaltına alınan S.K'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesilirken, araç içerisinde yapılan aramalarda şüpheli bir duruma rastlanmadığı aktarıldı.Kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Polislerden kaçan sürücü aracını ve 2 kadını bırakarak kaçtı
Polislerden kaçan sürücü aracını ve 2 kadını bırakarak kaçtı
Polislerden kaçan sürücü aracını ve 2 kadını bırakarak kaçtı
Polislerden kaçan sürücü aracını ve 2 kadını bırakarak kaçtı

epilepsi, Bornova, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polislerden kaçan sürücü aracını ve 2 kadını bırakarak kaçtı - Son Dakika


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