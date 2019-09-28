İzmir'de hareketli saatler

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İzmir Karabağlar'da bir kişi havaya ateş açtı, özel harekat sevk edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İstanbul'da deprem sonrası 77 binada ağır hasar tespit edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı

Kanadalı bir çiftin yağmur altında Kürtçe ezgilerle dans etmesi sosyal medyada gündem oldu