DASK, İzmir'de ilk ödemelere başladı - Son Dakika

DASK, İzmir'de ilk ödemelere başladı

02.11.2020 17:07
DASK, İzmir'de ilk ödemelere başladı, System.String[]

İzmir merkezli depremin ardından hızla hasar tespit çalışmalarına başlayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan ve depremde hasar gören konutlara 1,2 milyon TL ödedi.

İzmir merkezli depremin ardından hızla hasar tespit çalışmalarına başlayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan ve depremde hasar gören konutlara 1,2 milyon TL ödedi.

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, DASK, İzmir depreminde evi hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerine ilk ödemeleri yaptı. Ödemeler, öncelikle depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlara yapılmaya başlandı.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunan ve depremde hasar gören konutlara 1,2 milyon TL ödedi.

DASK'ın 5 bin 900'ü İzmir'den olmak üzere depremden etkilenen toplam 10 ilden aldığı toplam hasar ihbarı sayısı bugün itibarıyla 6 bin 500'e ulaştı.

İlk etapta 100 hasar eksperiyle sahaya inen DASK, gelecek günlerde bu sayıyı 200'e çıkaracak. Aynı zamanda hasar tespit çalışmalarının yerinde yönetimi için İzmir'de DASK İletişim Merkezi kuruldu.

Birikmiş deprem rezervi ve reasürans imkanları sayesinde 25 milyar TL olan hasar ödeme kapasitesi, kasım ayı itibarıyla 40 milyar TL'ye yükseltildi.

"Misyonumuz yaraları sarmak, normal hayata dönüşü sağlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut, bugün itibarıyla Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerine toplam 1,2 milyon TL ödeme yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Depremden birkaç saat sonra İzmir'e ulaşıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İzmir İl Müdürlüğü'nde DASK İletişim Merkezi kurduk. DASK yöneticisi ve ekiplerinin bir bölümü çalışmaya buradan devam ediyor. Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor, sigortalılarımızla gerektiğinde birebir temas kurabiliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD başta olmak üzere tüm kamu kurumlarıyla koordineli bir çalışma ve iş birliği içindeyiz. ALO DASK 125 Çağrı Merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı almaya devam ediyoruz. Hedefimiz, sigortalılarımızın Zorunlu Deprem Sigortası edinerek elde ettikleri finansal güvencenin karşılığını vermek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Depremin olduğu günden bu yana sahada aralıksız çalıştık.

2 Kasım itibarıyla 5 bin 900'ü İzmir'den olmak üzere depremden etkilenen 10 ilden toplam 6 bin 500 hasar ihbarı aldık. Hedefimiz, ilk 72 saat için de sigortalılarımıza hasar tazminatı ödemesi yapmaya başlamaktı. DASK, evi depremde hasar gören vatandaşlarımızın düzenini yeniden kurmasında çok önemli bir rol oynuyor. Misyonumuz yaraları sarmak, normal hayata dönüşü sağlamak. Bunun bilinciyle ilk etapta 100 eksperimizle sahaya çıktık. Bu sayı önümüzdeki günlerde 200'e kadar yükselecek. Eksperlerimiz hasar ihbarı yapan sigortalılarımızın konutlarında inceleme yapıp raporlarını bize mobil cihazlarından anında ulaştırıyorlar. Böylece hasar süreçlerini çok daha hızlı sonuçlandırıyoruz."

DASK'ın ödeme kapasitesi 40 milyar TL'ye yükseldi

DASK'ın kuruluşundan bu yana Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaşırken, Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 56 oldu.

Elazığ depreminde 230 milyon TL ve Van depreminde 137 milyon TL olmak üzere kuruluşundan bu yana 450 milyon TL hasar ödemesi yapan DASK, ödeme gücünü artırmayı da sürdürüyor.

Birikmiş deprem rezervi ve reasürans imkanları sayesinde 25 milyar TL olan hasar ödeme kapasitesi kasım ayı itibarıyla 40 milyar TL'ye yükseltildi. DASK, kapsama giren konutlarda yüzde 100 sigortalılık hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, ALO DASK 125 Çağrı Merkezi'nden, www.dask.gov.tr internet sitesinden ve e-devlet üzerinden hasar ihbarında bulunabiliyor.

DASK, İzmir'de ilk ödemelere başladı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Türk Lirası, Deprem, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DASK, İzmir'de ilk ödemelere başladı - Son Dakika Ekonomi


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