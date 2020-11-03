Hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

03.11.2020 16:15

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ve Bornova ilçeleri ile çevresindeki ilçelerde, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ve Bornova ilçeleri ile çevresindeki ilçelerde, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince depremden etkilenen alanlarda ağır veya yıkık, orta, hafif hasarlı ve hasarsız binaların tespitleri yapılıyor.

Ağır hasarlı binaların yıkılmasına yönelik çalışmaların kısa sürede başlaması bekleniyor.

Depremde orta derecede hasar gören Özdenizciler Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar ise polis tarafından verilen izinle kontrollü olarak yapıya girip kısa süre içinde kıymetli eşyalarını alabiliyor.

Apartman sakinlerinden Yıldız Yaylalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binadaki hasar nedeniyle kıymetli eşyalarını almak dışında evlerine giremediklerini belirterek, "Apartmanımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi, orta hasarlı olduğu söylendi." ifadesini kullandı.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor
Hasar tespit çalışmaları sürüyor
Hasar tespit çalışmaları sürüyor
Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bayraklı, Bornova, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasar tespit çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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