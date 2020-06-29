İzmir'de hasta ve yakınlarınca darbedilen iki doktor hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İzmir'de hasta ve yakınlarınca darbedilen iki doktor hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki doktor, hasta ve yakınlarınca darbedildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki doktor, hasta ve yakınlarınca darbedildi. Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı Alınan bilgiye göre, Karabağlar 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen iki kişi, muayene için aile hekimi Savaş Avcı'nın odasına gitti. Doktorun maske takma uyarısında bulunması üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından dışarıda bekleyen hasta yakını da içeri girdi ve biri kadın 3 kişi Avcı'yı darbetti. Araya girmek isteyen aile hekimi Mehmet Akça da kafasına sert cisimle vurularak yaralandı. Hasta ve yakınları olay yerinden kaçtı, aile sağlığı merkezine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki doktor, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, darbedilen iki doktoru hastanede ziyaret ederek olaya ilişkin bilgi aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi

Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak

Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak

Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir

Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası

Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum

Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı

Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi

Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı

Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu

Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı