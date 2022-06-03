İzmir'de hasta yakını "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" diyerek kendisine uyarıda bulunan güvenlik görevlisini darp etti

İzmir'de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Genel Cerrahi bölümünde meydana gelen olayda, İddiaya göre, kat hemşiresi hasta yakınlarını kattan çıkarmak için güvenlik görevlisi Ali Gelincik'ten yardım istedi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yardıma giden Gelincik, hasta yakınlarına kattan çıkmaları yönünde uyarıda bulunduğu sırada bir hasta yakını tarafından "Başka hasta yakınları içeride varken bizi çıkarıyorsun" diyerek darp edildi. İhbar üzerine hastaneye giden polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Darp edilen güvenlik görevlisi hemşireler tarafından hastanenin acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.