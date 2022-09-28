İZMİR'DE HASTA YAKINIYLA TARTIŞAN DOKTORA SORUŞTURMA - Son Dakika
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İZMİR'DE HASTA YAKINIYLA TARTIŞAN DOKTORA SORUŞTURMA

28.09.2022 11:44

İZMİR'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuğuna ait tahlil sonucunun değerlendirilmesini isteyen bir anne ile doktor D.B. arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

İZMİR'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuğuna ait tahlil sonucunun değerlendirilmesini isteyen bir anne ile doktor D.B. arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Doktor D.B. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Olay, dün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde meydana geldi. Hastanede tedavi gören çocuğuyla birlikte polikliniğin kapısına gelen anne, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru D.B.'ye göstermek istedi. Bu sırada odasından çıkan D.B. ile çocuğunu hastaneye getiren anne arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına da yansıdı. Kamera görüntülerinde hasta yakınının, doktor D.B.'ye "Nereye gidiyorsunuz?" sorusu taraflar arasında tartışmaya neden oldu. Doktor D.B., "İşim var, sana ne? Yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim?" cevabını verdi. Hasta yakınının "Tabii, öyledir" sözüne sinirlenen D.B., güvenliğin çağrılmasını ve durumu başhekimliğe söyleyeceğini belirtti. Bağrışmalar üzerine anne, çocuğun yanında böyle bir tartışma yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Bu sırada araya giren bir kadın, doktor D.B.'nin sakinleşmesini sağlamak için omzuna dokundu. D.B. bu kez de başka birinin kendine dokunmasına sinirlenip, duruma tepki gösterdi. Bir güvenlik görevlisi de tarafların arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez doktor D.B., "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün" dedi. Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri tarafları güçlükle sakinleştirdi.

Sosyal medyada da paylaşılan video vatandaşların tepkisini topladı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olay sonrası doktor D.B. hakkında idari soruşturma başlattı.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)-

YORUMLAR
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Anne, çocuğunun tahlil sonucunu değerlendirmesini istediği doktordan hiç beklemediği bir cevap aldı: Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı Anne, çocuğunun tahlil sonucunu değerlendirmesini istediği doktordan hiç beklemediği bir cevap aldı: Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' inceleme İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' inceleme
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Tepecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE HASTA YAKINIYLA TARTIŞAN DOKTORA SORUŞTURMA - Son Dakika

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