İzmir'de hastane acil servisinde kalan evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de hastane acil servisinde kalan evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi - Son Dakika

İzmir'de hastane acil servisinde kalan evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi

22 dakika önce

İzmir'de bir hastanenin acil servinde kalan evsizlerin barınma alanlarına yerleştirildiği öğrenildi.

İzmir'de hastane acil servisinde kalan evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi, System.String[]

İzmir'de bir hastanenin acil servinde kalan evsizlerin barınma alanlarına yerleştirildiği öğrenildi.


Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcılarının İzmir'de bir hastanenin acil servisini barınma alanı olarak kullanan evsizlerin dışarı atıldığı yönündeki paylaşımları üzerine yetkililer harekete geçti. Yetkililer tarafından çok daha öncesinde hastanenin acil servisini kullanan evsizlere kalacak mekan ve AŞ planlanması yapılmasına rağmen evsizlerin kendilerine gösterilen barınma alanı yerine hastanenin acil servisinde kalmaya devam ettikleri, bunun üzerine hastanenin acil servisine başvuran hasta yakınlarının da isteği üzerine ekipler tarafından acil servisi barınma alanı olarak kullanan evsizlerin barınma alanlarına nakledildiği bildirildi. - ANKARA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede
Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede Canlı yayında elbisesi düşen oyuncu Celia Freijeiro'nun göğüsleri göründü Megastar 6 kardeşiyle verdiği pozu ilk kez paylaştı! Takipçileri şaşkınlık içinde kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 16:27:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de hastane acil servisinde kalan evsizler barınma merkezlerine yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]