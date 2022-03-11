İzmir'de hastanede sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de hastanede sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen zanlı yakalandı

11.03.2022 17:43
İzmir'de hastanede sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen zanlı yakalandı

İzmir'de bir hastanede sağlık teknisyenini darbettiği ve güvenlik görevlilerine bıçak gösterdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de bir hastanede sağlık teknisyenini darbettiği ve güvenlik görevlilerine bıçak gösterdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz kliniğinde film çektirmek isteyen Y.A, kayıt için teknisyen Hakan Çavdar'ın odasına girmek istedi.

Çavdar'ın içeride hasta olduğunu söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Y.A, Çavdar'ı darbetti. Olaya müdahale eden güvenlik görevlilerine bıçak gösterdiği de ileri sürülen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hakan Çavdar, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

YORUMLAR
500
İzmir'de hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı İzmir'de hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı İzmir'de hastanedeki saldırıda şüphelinin tabancayı sargı beziyle sakladığı belirlendi İzmir'de hastanedeki saldırıda şüphelinin tabancayı sargı beziyle sakladığı belirlendi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik, İzmir, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de hastanede sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:48:38. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de hastanede sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement