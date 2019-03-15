İzmir'de Hastanede Yangın

İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.

İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.



Hastanenin A Bloğundan dumanların yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Bu sırada blokta yatan bazı hastalar tahliye edildi.



İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

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