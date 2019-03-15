Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hastanede Yangın

İzmir'de Hastanede Yangın

8 dakika önce

İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.

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İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı.

Hastanenin A Bloğundan dumanların yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Bu sırada blokta yatan bazı hastalar tahliye edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:18 Kaynak: AA

Tepecik, İzmir, Güncel
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