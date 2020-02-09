İzmir'de hastanede yangın paniği - Son Dakika

İzmir'de hastanede yangın paniği
6 saat önce
İzmir'de özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
İzmir'de özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan özel bir hastanede, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Binada bulunan hastalar hemen tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor.
(İHA)
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