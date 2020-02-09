İzmir'de hastanede yangın paniği - Son Dakika
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İzmir'de hastanede yangın paniği

6 saat önce

İzmir'de özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir'de özel bir hastanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan özel bir hastanede, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Binada bulunan hastalar hemen tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor.

(İHA)

İzmir'de hastanede yangın paniği

Karabağlar, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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